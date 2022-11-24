В России и мире

Годовалая девочка умерла в Петербурге из-за проглоченной батарейки

Три недели петербургские врачи пытались спасти жизнь годовалой девочки с инородным телом в кишечнике.

Фото из архива ПЛН

Ребёнка госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии из квартиры в Купчино. Во время обследования медики обнаружили инородное тело в кишечнике, сообщает «Газета.Ru».

Выяснилось, что по недосмотру родителей малышка ещё три месяца назад проглотила круглую батарейку от игрушки.

Врачи боролись за жизнь девочки с 4 декабря, но не смогли её спасти, отмечает издание «78.ru».

Известно, что погибшая девочка проживала вместе с родителями — гражданами Узбекистана, 23-летней матерью, не состоящей на миграционном учёте, и 26-летним отцом, который находится на территории РФ легально.

Как сообщает «Фонтанка», девочка могла проглотить батарейку ещё летом, когда родители возили её в Узбекистан. Там ребёнку стало плохо, но к врачу семья не обращалась, а проконсультировалась со знакомым медиком. Он предложил слабительное. Два месяца назад семья вернулась в Петербург, но врача вызвали только 4 декабря, когда малышке стало совсем плохо. В итоге девочка умерла во время операции.