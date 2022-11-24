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В России и мире

Число преступлений с использованием оружия в России в 2022 году выросло на треть

28.12.2022 06:58|ПсковКомментариев: 0

За одиннадцать месяцев этого года стало на 3% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью россиян, почти на шесть процентов уменьшилось число изнасилований. Грабить в нашей стране стали меньше на шесть процентов, разбойничать — на десять, а хулиганить — и вовсе на двенадцать процентов. Такие статистические данные приведены в докладе МВД «Состояние преступности в России за январь — ноябрь 2022 года». Документ размещен на сайте ведомства 27 декабря.

Несмотря на то что количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению таким же периодом 2021 года уменьшилось на 6,4%и составляет 20,6 тысячи, число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ выросло на 11%, всего  — 788 случаев. А число преступлений, связанных с использованием оружия, и вовсе выросло на треть и составило 5,5 тысячи.

Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, проблема, связанная с оборотом оружия, приобретает все большее значение.

О том, какие меры уже приняты на законодательном уровне,  рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, большинство подобных преступлений совершены гражданами, имеющими лицензии, и оружием, находящимся в гражданском обороте. «Ответственность за незаконный оборот оружия усилена, эти преступления переведены в категорию тяжких, добавлен квалифицирующий признак — использование сети Интернет при приобретении, сбыте незаконного оружия, введена уголовная ответственность за незаконный сбыт гражданского оружия и пневматики до 4 лет лишения свободы и переделку этого оружия в более опасное — до 2 лет», — рассказал Выборный.

Также он напомнил о трагедиях, которые случаются, если оружие используют несовершеннолетние. Депутат рассказал, что во избежание подобных трагедий был принят ряд инициатив. Так, владеть оружием можно только по достижении 21 года, запрещено владение оружием для лиц, привлеченных к административной ответственности по некоторым статьям, уточнен порядок прохождения медицинского освидетельствования.

«Также обязали врачей сообщать в Росгвардию о возможных нарушениях здоровья владельца оружия, которые могут препятствовать владению оружием, ввели обязательную проверку соискателей лицензии на причастность к ОПГ или на склонность использовать оружие в противоправных целях. Все эти меры в совокупности позволят минимизировать случаи стрельбы в школах, а при должном правоприменении исключить их полностью», — резюмировал Анатолий Выборный.

Как говорится в документе, за это время зарегистрировано 1,8 миллиона преступлений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выросла преступность в 29 российских регионах, а в 56, напротив, — снизилась.

Правоохранительные органы раскрыли почти миллион преступлений — 953,2 тысячи, превысив прошлогодние показатели по многим серьезным преступлениям. Так, в этом году раскрыто 97,7 процента убийств, при расследовании умышленных причинений тяжкого вреда здоровью до истины докопались в 98,7 процента случаев, разбоев — в 95,3%, а дела о грабежах раскрыли в 82,5 процента этих преступлений.

Также криминальная ситуация под контролем полиции в парках, скверах и на улицах. В документе сказано, что количество зарегистрированных преступлений на общественных территориях по сравнению с прошлым годом уменьшилось на три процента. Тем не менее совершено более 300 тысяч нарушений правопорядка.

Важно, что в этом году полицейские раскрыли более 90,5 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это превышает показатели прошлого года. Так, выявлено на 54,5% больше противоправных деяний, связанных с производством запрещенных веществ, на семь процентов — с их сбытом и столько же — с пересылкой.

В докладе есть и информация о том, кто именно совершал преступления. Всего за одиннадцать месяцев этого года закон преступили 754 884 человека. Правда, это на 3,2% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди них 122 929 женщин, 25 470 учащихся или студентов, в том числе 23 397 несовершеннолетних, а также 491 367 тех, кто не имеет постоянного источника дохода, и 3347 безработных. Сошли на кривую дорожку и 30 770 иностранных граждан, из них граждан государств СНГ — 25 230.

Более половины расследованных преступлений, 60%, совершено рецидивистами, почти каждое четвертое, а это 24,5 процента, — в состоянии алкогольного опьянении, а каждое 36-е — несовершеннолетними или при их соучастии.

Теги: #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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