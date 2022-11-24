В России и мире

Песков отказался раскрывать тайны подготовки новогоднего обращения Путина

Кремль никогда не рассказывает, как и когда записывается новогоднее обращение президента, но глава государства Владимир Путин традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом. Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли отличаться это новогоднее поздравление от предыдущего из-за проведения СВО.

Он добавил, что никаких изменений в связи с проведением специальной военной операции в фоне, на котором будет записано новогоднее обращение президента, не планируется, пишет РИА Новости.

«Мы признательны за предложение помощи, но, слава богу, пока справляемся», - сказал Песков на вопрос, нужна ли помощь в подготовке обращения.

По традиции, поздравление главы государства начинается 31 декабря в 23.55. Сразу после обращения президента телевидение транслирует сигнал точного времени – бой курантов, а затем исполняется государственный гимн. В своем обращении он подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, поздравляет граждан своей страны с наступающим Новым годом.