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Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению

Пермский краевой суд приговорил Тимура Бекмансурова, который в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к пожизненному заключению.

Тимур Бекмансуров. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Таким образом судья удовлетворил ходатайство обвинения: прокуроры просили суд о максимально возможном наказании, сообщает РБК.

Студент-первокурсник Бекмансуров 20 сентября 2021 года пришел к университету с оружием и открыл огонь еще на улице при входе в университетский корпус. Всего он сделал около 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись, полиция оцепила территорию вуза и начала эвакуацию.

Нападавшего задержали сотрудники ДПС - младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь. Они выехали к университету, Калинин первым зашел в здание и увидел там стрелка; преступник несколько раз выстрелил в его сторону, полицейский ранил его ответным огнем и обезвредил. Макаров же организовал эвакуацию.

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В результате нападения шесть человек погибли, более 40 получили ранения. Самому Бекмансурову ампутировали голень после ранений, которые он получил во время задержания.