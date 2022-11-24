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Ученые рассчитали время прибытия Деда Мороза во все регионы России

Впервые установить точное время прибытия Деда Мороза в каждый регион России, включая все новые субъекты, позволили расчеты ученых МИИГАиК. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Изображение: «Лаборатория городских технологий и пространственного развития» (МИИГАиК)

Согласно данным специалистов, до Москвы даритель подарков доберется 31 декабря в 5:23 (МСК). Первым городом из недавно воссоединившихся с Россией субъектов для него станет Луганск, где Дед Мороз появится раньше, в 3:31 (МСК). Меньше всего времени понадобится на дорогу до Сыктывкара — через 7 минут и 41 секунду с момента выезда новогодняя тройка прибудет в город, рассказали в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).

Для построения графика времени и карты движения Деда Мороза специалисты отталкивались от двух условий: он начинает свой путь в полночь с 30 на 31 декабря из своей резиденции в Великом Устюге и должен доставить подарки по всей стране до полуночи с 31 декабря на 1 января, уточняет РИА Новости.

«Чтобы успеть во все 88 субъектов России тройка Деда Мороза должна двигаться со скоростью 3 111 километров в час и преодолеть свыше 45 000 километров, что превышает протяженность экватора Земли», — рассказал заведующий Лабораторией городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Алексей Курлов.

Расчеты учитывают, что на путешествие у Деда Мороза есть не 24 часа, а всего 15. Причина в том, что Россия находится в 11 часовых поясах. Когда в Анадыре только 15:00, то в Москве уже полночь, поэтому путь должен занимать на девять часов меньше, продолжил эксперт.

Он обратил внимание, что ресурсы с подобными картами существуют, однако они дают более общие и приблизительные результаты моделирования, а проект МИИГАиК учитывает особенности дорожной инфраструктуры по всей стране и предоставляет точное время прибытия Деда Мороза в каждый пункт.

«Чтобы выстроить максимально реалистичную систему мы собрали координаты всех региональных центров и совместили их с дорожным графом, то есть целостной сеткой дорог страны. В основном мы ориентировались на федеральные трассы, так как по ним можно соединить друг с другом региональные центры», — пояснил Алексей Курлов.

После предварительной работы специалисты запустили алгоритм для прокладывания оптимального маршрута с точки зрения логистики и экономии времени, продолжил специалист.

Так как единые автомобильные дороги между Сахалином, Чукоткой и Камчаткой еще не проложены, на этих участках брали в расчет перемещение сказочного персонажа по воздуху. В итоге исследователи получили точную карту, на которой отображены путь, расстояние и время новогоднего путешествия Деда Мороза, дополнил ученый.