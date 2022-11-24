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Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании, об этом свидетельствует новогодний список лауреатов государственных наград, первый с момента восхождения на престол короля Карла III.

Королева Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Монархом стал ее сын принц Чарльз. Он взял имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта.

В списке, опубликованном на сайте британского правительства, фигурируют более 1 тысячи человек, пишет РИА Новости. В частности, посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс и глава британской дипмиссии в Москве Дебора Броннерт стали дамами-командорами ордена Святых Михаила и Георгия, а председатель COP26 Алок Шарма - рыцарем-командором этого ордена. Также различных наград были удостоены актер Стивен Грэм, актриса Вирджиния Маккенна, ряд игроков женской сборной Англии по футболу, выигравшей чемпионат Европы в 2022 году, и их тренер Сарина Вигман, а также художник Грейсон Перри.

Британский рок-музыкант Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне, играть на гитаре начал с семи лет. Знаменитую гитару Red Special они с отцом сконструировали из дубовой доски, спиленной с камина XVIII века, а также из деталей от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц. В составе группы Queen, одной из самых успешных команд в истории рок-музыки, Мэй выступил автором многих хитов. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри занялся сольной карьерой, записав семь альбомов. Брайан Мэй - командор ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда защиты животных «Save me».