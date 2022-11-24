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Бывший Папа Римский Бенедикт XVI скончался

Папа Римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) умер на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Фото: РИА Новости

«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — сказал он.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от престола. С тех пор он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.