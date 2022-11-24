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В России увеличили предельную численность штата МВД

Предельная штатная численность российских органов внутренних дел увеличилась более чем на 27 тысяч человек с 1 января - теперь она превышает 922 тысячи.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в декабре прошедшего года.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий)... с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников», - говорится в указе главы государства.

До этого предельная штатная численность органов внутренних дел составляла 894,9 тысячи человек, пишет РИА Новости.

Более того, увеличение штатной численности продолжится и в течение 2024 и 2025 годов. С 2024 года она составит немногим более 934 тысяч, а с 2025-го - свыше 938 тысяч человек.

В октябре прошедшего года глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании фракции СРЗП в Госдуме заявил, что ведомству нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году.