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Климатолог дал предварительный прогноз на 2023 год

Каких погодных аномалий стоит ожидать в 2023 году, рассказал в интервью радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

В очередном оценочном докладе об изменениях климата, подготовленном научными учреждениями Росгидромета и РАН, говорится, что частота экстремальных погодных явлений на территории России в следующем десятилетии возрастет, отметил эксперт. По его словам, это относится и к 2023 году, пишет РИА Новости.

«В следующие десять лет, включая наступивший 2023 год, экстремальных погодных явлений будет больше, чем в предыдущие десять лет», — уточнил Кокорин.

Россияне почувствуют эту тенденцию, хотя для разных федеральных округов характерны разные погодные аномалии, добавил он.

«В каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве (Центральный федеральный округ, — ред.) поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары», — предупредил Кокорин.

Температура воздуха на территории России в наступившем году будет во многом определяться явлениями Эль-Ниньо (El Niño) и Ла-Нинья (La Niña) в Тихом океане, продолжил он. Первое из них — это аномальное потепление, а второе — аномальное похолодание поверхности воды, связанное с особенностями океанических течений.

«Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й — холоднее, 2022-й — примерно такой же, как 2021-й. В 2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года», — предположил Кокорин.

По словам климатолога, в следующие десять лет станет меньше морозных зим, чем в прошедшее десятилетие.