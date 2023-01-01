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Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет. Об этом 1 января сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко», - написал политик в своем Telegram-канале. Время и причина смерти не уточняются.

Иваненко возглавил республиканский КГБ сразу после его создания в 1991 году, пишет ТАСС. Лично задерживал председателя КГБ СССР и члена ГКЧП Владимира Крючкова. С ноября по декабрь 1991 года руководил Агентством федеральной безопасности РСФСР. В январе 1992 года был отправлен в отставку.