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Известный гонщик и шоумен погиб в аварии со снегоходом

Известный американский автогонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщают иносмтранные и российские СМИ. Ему было 55 лет.

Кен Блок является одним из основателей компании DC Shoes. Он принимал участие во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану.

Как отмечает «Московский комсомолец», в прошлом году специально для Блока был разработан эксклюзивный электромобиль Audi S1 e-tron quattro Hoonitron. При этом для передвижения по обычным дорогам ему предоставили Audi RS e-tron GT RS.

Фото: mk.ru