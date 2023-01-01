В России и мире

В России резко упала заболеваемость гриппом и ОРВИ

В период с 26 декабря по 1 января на территории России отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей.

Как сообщает Роспотребнадзор, в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа – 81,3%, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 – 60,8%, который циркулирует повсеместно.

Из числа других респираторных вирусов не гриппозной этиологии по-прежнему лидируют РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы.

В субъектах РФ продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.