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Президент Бразилии простился с Пеле в Сантосе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вместе с женой прибыл для прощания с легендарным футболистом Пеле. Церемония прощания с легендой футбола прошла на стадионе «Вила Белмиру» в городе Сантос, передает «Газета.ру».

Президент занял место в зоне для для почетных гостей церемонии. Спустя 10 минут он вместе с супругой покинул стадион после молитвы пастора.

По окончании церемонии гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Он является единственным футболистом, который трижды выигрывал чемпионат мира. По случаю его смерти в Бразилии объявлен трехдневный траур.

В конце ноября он был госпитализирован из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.