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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом во вторник сообщают российские СМИ.

Руслан Хасбулатов скончался около 19:00 мск. Его похороны пройдут в Чечне, на родине бывшего председателя ВС РСФСР, передает «Лента.ру».

Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР в марте 1990-го. 5 июня того же года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР. В октябре 1991-го он получил пост председателя Верховного Совета РФ.

Фото: lenta.ru