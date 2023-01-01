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Мертвого месячного младенца обнаружили в московской квартире

Мертвого месячного младенца обнаружили утром в квартире жилого дома на улице Твардовского в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры города Москвы.

«На момент происшествия в квартире находились отец месячного ребенка (29 дней), его мать 1992 года рождения, а также бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы. Мать спешно покинула квартиру, однако была установлена», - говорится в сообщении.

Точная причина смерти ребенка устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.