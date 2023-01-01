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Россиянин убил 7-летнего сына металлическим тросом

Житель Республики Татарстан убил 7-летнего сына 1 января. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».

«Состоящий на учете у врача-психиатра мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес травмы шеи металлическим тросом 7-летнему сыну. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», – написали в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.