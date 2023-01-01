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Гидрометцентр назвал причины сильного похолодания в России

Необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России в ближайшие дни. Произойдет редкое ультраполярное вторжение, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это похолодание связано с ультраполярным процессом. Дело в том, что для умеренных широт характерен перенос воздуха с запада на восток, а когда происходит вторжение холодных воздушных масс, полярное вторжение, то перенос начинает осуществляться с севера на юг, а вот ультраполярный процесс - это совершенно необычное явление. Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», - рассказал он.

Роман Вильфанд отметил, что обычно ультраполярное вторжение не бывает слишком длительным - в районе пяти дней. «В последние десятилетия повторяемость ультраполярных вторжений уменьшается из-за глобального потепления», - сказал он.

Ранее метеоролог сообщил, что морозы до 34-47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие дни. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов.