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Роскосмос будет сотрудничать с Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников

Представители Роскосмоса и министр высшего и профессионального образования инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амон Мурвира договорились сотрудничать в вопросе создания и запуска малых космических аппаратов, сообщает ТАСС.

«Состоялись переговоры с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которых достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения», - говорится в сообщении Роскосмоса. В нем также уточняется, что договоренности были утверждены 24 ноября 2022 года.

Также на космодроме Восточный в сентябре прошли переговоры с делегацией во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном по всем направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Как уточнили в Роскосмосе, еще одним итогом международного сотрудничества стало заседание рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, прошедшее в октябре.