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Активисты облили краской фасад экологического министерства в Париже

В Париже двое экоактивистов облили краской фасад министерства экологического перехода и территориального единства Франции.

Фото: «Известия»

Двое мужчин выступили от движения «Последняя реновация» (Derniere Renovation) и облили фасад оранжевой краской. 4 января участники Derniere Renovation также облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции, расположенную в Матиньонском дворце в столице страны, пишут «Известия».

Отмечалось, что организаторы акции хотят предупредить о последствиях глобального потепления и привлечь внимание правительства.