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Жена Макрона предлагала новый шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса с шарами

Первая леди Франции Бриджит Макрон предлагала сделать новый шпиль для собора Нотр-Дам в Париже в виде фаллоса с шарами. Об этом пишет Times со ссылкой на бывшего министра культуры Франции Розелин Башло.

По словам бывшего министра, в администрации президента были разочарованы, когда Башло отклонила проект реставрации шпиля XIX века собора Нотр-Дам в таком «современном дизайне», сообщает «Газета.ру».

«Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Бриджит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», — поделилась Розелин Башло.

Среди прочих предложений по реставрации были оранжерея, пчелиный улей, лазер. В итоге было принято решение воссоздать утраченную в пожаре 2019 века конструкцию.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.