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Законопроект о запрете продажи пива без лицензии готовят в Госдуме

В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — объяснил депутат РИА Новости.

Как уточнил Султан Хамзаев, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но «они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС».

Согласно действующим законам, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключение к ЕГАИС все равно необходимо, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.

«В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина», — добавил парламентарий.

Собеседник подчеркнул, что такой подход сделает эту отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, достигающий, по его оценкам, 30%.

Депутат также уточнил, что документ могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.