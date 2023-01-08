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Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1

09.01.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Корпорация Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 с 10 января, сообщается на сайте компании.

«Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого и поддерживаемого выпуска Windows. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для запуска более текущего выпуска Windows, рекомендуется заменить устройство на устройство, поддерживающее Windows 11», - говорится в сообщении.

Корпорация Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1. Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию.

Теги: #технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
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