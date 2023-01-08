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В России и мире

Российский первоклассник напал на учительницу с осколком стекла

11.01.2023 11:29|ПсковКомментариев: 0

Первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу и поранил ее стеклом, сообщили в прокуратуре Камчатского края, которая начала проверку после того, как об этом написали в социальных сетях.

«Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника», - сказали в прокуратуре РИА Новости.

Ребенок также пытался травмировать одноклассников, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

Теги: #школьники #нападение
Источник: Псковская Лента Новостей
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