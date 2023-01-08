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«Долго. Слишком долго»: Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда

Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях.

«На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год», - сказал Путин вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишет РИА Новости.

Кроме того, Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных.