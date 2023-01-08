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Посетительница московского бара откусила ухо понравившемуся парню

Девушка причинила телесные повреждения молодому человеку в баре в центре Москвы - она откусила ему мочку уха. О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел минувшей ночью в баре. Девушка подошла к парню, который ей понравился, и предложила ему познакомиться. Они разговорились, но неожиданно девушка обняла его и вцепилась зубами в ухо, пишет «МК».

Персонал бара говорит, что девушка не смогла объяснить, зачем это сделала. Она заперлась в туалете заведения, попыталась скрыться. На место прибыли медики и полиция. Пострадавшего парня госпитализировали. Девушку сейчас разыскивают по записи с камер видеонаблюдения.

В этом же баре в феврале 2020 года произошел другой инцидент. Там погибла 23-летняя участница конкурса по поеданию пирожных. Позже выяснилось, что причиной смерти посетительницы стало больное сердце.