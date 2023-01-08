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Субвариант коронавируса «Кракен» не стал более тяжёлым или смертельным, заявила глава Роспотребнадзора

13.01.2023 12:47|ПсковКомментариев: 0

Субвариант коронавируса «Кракен» не стал более тяжёлым или смертельным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы ориентируемся на данные учёных, исследователей, врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро», - отметила она.

Сегодня очень важно позаботиться о своем здоровье, следуя правилам: часто мыть руки с мылом, защищать органы дыхания, обрабатывать гаджеты и предметы с которыми соприкасаемся, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения, избегать массовых скоплений людей и сократить количество контактов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Теги: #covid-19
Источник: Псковская Лента Новостей
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