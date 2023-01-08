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Названа причина взрыва газопровода в Литве

Причиной взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы стало нарушение шва на стыке одной из труб. Об этом рассказал генеральный директор оператора газовых сетей Литвы, компании Amber Grid, Нямунас Бикнюс 14 января.

«На месте аварии находятся наши сотрудники. Первичный осмотр места происшествия, оборудования говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб», — цитирует его газета «Известия».

Бикнюс подчеркнул, что версия с диверсией является маловероятной, однако точная причина произошедшего еще устанавливается.

«В течение одного-двух дней надеемся точно установить причину инцидента», — заключил глава Amber Grid.

13 января пожарные полностью потушили огонь на месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы. Отмечается, что горение газа наблюдалось примерно четыре часа до тех пор, пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно ранее в этот же день. Прибывшие на место сотрудники полиции сообщили, что наблюдался открытый огонь высотой около 50 м.