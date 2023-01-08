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В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент причины крушения воздушного судна выясняются, при этом информация о погибших и выживших еще не опубликована. Известно, что власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ. На размещенных очевидцами кадрами видны горящие части самолета и клубы дыма. Четверо граждан России были на борту самолета.

«По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета Yeti в Покхаре», - говорится в сообщении представителя авиакомпании.

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.