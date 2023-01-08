В России и мире

Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

Корону 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль.

Уточняется, что в финале шоу соревновались лишь представительницы западного полушария. После дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики, сообщает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что 22-летняя россиянка Анна Литникова выбыла из полуфинала конкурса. Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко.