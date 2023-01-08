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В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства

Министерство обороны Белоруссии информировало 16 января о старте летно-тактических учений Союзного государства.

«Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

От российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил. Главной целью учения заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, пишет РИА Новости.

«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых», - сообщает белорусское министерство.

Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.

Совместные летно-тактические учения ВВС Белоруссии и ВКС России продлятся по 1 февраля.

Ранее в январе начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявлял, что усиление белорусско-российской группировки войск призвано укрепить обороноспособность Союзного государства и не направлено против третьих стран.

В свою очередь, замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук сообщал, что две страны будут и дальше совершенствовать подготовку военных. Вслед за летно-тактическими учениями будут проведены различного рода штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения «Щит Союза - 2023».