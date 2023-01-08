В России и мире

Пять кошек и собака съели ногу умершей хозяйки в российском городе

Полицейские обнаружили в одной из городских квартир в Омске труп 79-летней пенсионерки. На ее теле были обнаружены множественные укусы домашних животных, которые проживали вместе с пенсионеркой (пять кошек и собака).

Женщина скончалась некоторое время назад, и повреждения от кошек и собаки были получены уже после смерти, пишет RuNews24 со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Тело пенсионерки нашли утром 16 января. Как выяснили правоохранители, женщина умерла несколько дней назад и голодные животные все это время питались ей. В итоге они полностью объели одну из ног женщины.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти.