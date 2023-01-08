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Сбер начинает работать в Крыму и уже установил там первые банкоматы

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. В Крыму появились банкоматы Сбербанка, а офисы откроются в крупных городах, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», - заверили в пресс-службе компании.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения полуострова с Россией Украина и западные государства ввели несколько санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. На фоне этого крупные банки, в том числе Сбер, были вынуждены покинуть регион, опасаясь дальнейших санкций. Также на полуострове практически нет крупнейших федеральных торговых сетей, АЗС, операторов сотовой связи.