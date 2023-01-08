Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявил МИД.
Ведомство вызвало к себе эстонского посла и заявило ему решительный протест из-за действий Таллина.
«Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах», — приводит текст заявления РИА Новости.
Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.
Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля.