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Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, заявил МИД.

Ведомство вызвало к себе эстонского посла и заявило ему решительный протест из-за действий Таллина.

«Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах», — приводит текст заявления РИА Новости.

Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.

Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля.