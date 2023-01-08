В России и мире

Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией

Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля, заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.

Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином. В нем отмечается, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами.

В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Как указали в ведомстве, посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля.

Посол России Владимир Липаев должен будет покинуть страну 7 февраля одновременно с выездом из России эстонского дипломата.