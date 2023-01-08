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Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор, заключенный 19 июня 2020 года в Минске, регулирует миграционные процессы на территории стран Союзного государства. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок и порядок действий стран, включая обмен информацией, пишет РИА Новости.

Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.

«С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года», — указывалось в документе.

Также создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.