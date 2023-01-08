В России и мире

Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение», - приводит текст документа РИА Новости.