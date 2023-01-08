В России и мире

Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", <...> и в Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, <...> изменения», - говорится в документе.

В частности, изменения касаются установления «красного» (критического) уровня террористической опасности - теперь решение об установлении этого уровня в российских регионах будет принимать председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) на основании представления председателя региональной антитеррористической комиссии.

Кроме того, в полномочия региональных комиссий будут включено установление «синего» (повышенный) и «желтого» (высокий) уровней террористической опасности на отдельных территориях регионов — в том случае, если это не будет противоречить решениям главы НАК.