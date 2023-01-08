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Заместителем главы МЧС назначен Антон Герасимов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС. Текст документа опубликован во вторник на портале правовой информации.

«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в указе.

По данным ТАСС, Герасимов будет отвечать за цифровые технологии и цифровизацию МЧС. Он назначен вместо ранее освобожденного от этой должности Виктора Ничипорчука.