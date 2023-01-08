Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
за присоединение Псковского района
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
Газ в быту
Политические итоги-2022
Догазификация курс на ускорение
Господин Рейтингомер
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Для здоровья трудящихся
в Кремль платно
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё В России и мире 08.01.2023 11:000 Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми 31.01.2023 17:201 Рекордно низкого показателя младенческой смертности удалось достичь в России 31.01.2023 14:300 Заместителем главы МЧС назначен Антон Герасимов 31.01.2023 14:072 Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности 31.01.2023 13:500 Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных 30.01.2023 14:011 Общественные туалеты могут закрыть в российском городе из-за их использования для интима
 
 
 
Самое популярное 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 29.01.2023 22:520 Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих 28.01.2023 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Рекордно низкого показателя младенческой смертности удалось достичь в России

31.01.2023 17:20|ПсковКомментариев: 1

В России удалось достичь рекордно низкого показателя младенческой смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что по итогам 11 месяцев 2022 года показатель составил 4,3, что является историческим минимумом. Мурашко отметил, что тенденция к снижению младенческой смертности наблюдается в России не первый год. При этом ни пандемия, ни пришедшие ей на смену новые вызовы не смогли переломить ситуацию, пишет RuNews24.

Министр добавил, что на показатель в первую очередь влияет число родов в стране.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли присоединение части Псковского района к областному центру?
В опросе приняло участие 53 человека
31.01.2023, 18:000 Пробка образовалась на улице Труда в Пскове из-за ДТП 31.01.2023, 18:000 Процедуру ухода крестьянина в монастырь в XIX веке раскрыли в псковском архиве 31.01.2023, 17:570 Пскович отправится в колонию на 15 лет за ряд изнасилований 31.01.2023, 17:570 Владелец псковского автосервиса оговорил бывшего сотрудника ради мести
31.01.2023, 17:510 Безработная псковичка фиктивно зарегистрировала группу иностранцев 31.01.2023, 17:480 Встреча памяти «Разорванное кольцо» состоялась в Пскове 31.01.2023, 17:440 Более 90% озимых в России находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии 31.01.2023, 17:420 Белорусские автодилеры возобновили продажи машин россиянам
31.01.2023, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 января 31.01.2023, 17:300 Активисты псковского образовательного проекта «Диалог» встретились с федеральными экспертами 31.01.2023, 17:230 Владимир Кузь о расчистке дорог в снегопады и ремонте Ольгинского моста 31.01.2023, 17:201 Рекордно низкого показателя младенческой смертности удалось достичь в России
31.01.2023, 17:180 Способы сократить количество покупаемого мусора назвали псковичам 31.01.2023, 17:160 Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района 31.01.2023, 17:140 Как пешеходный трафик влияет на уборку улиц, рассказал Александр Грацкий 31.01.2023, 17:120 Свыше 800 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове
31.01.2023, 17:071 Камеры на дорогах не используют для пополнения бюджета за счет неаккуратных водителей - ГИБДД 31.01.2023, 17:050 Куда сдать пластиковые крышечки от бутылок в Пскове 31.01.2023, 17:010 «Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района 31.01.2023, 16:560 Андрей Тарасов: Предупреждения в адрес водителей об уборке дворов от снега не работают
31.01.2023, 16:500 Псковичей приглашают на выставку трех известных художников в галерее «Цех» 31.01.2023, 16:420 Два ребенка погибли в ДТП в Псковской области в 2022 году 31.01.2023, 16:390 Ушёл из жизни старейший преподаватель детской музыкальной школы Владислав Голубев 31.01.2023, 16:370 «Кузница»: Зимняя уборка города – коммунальщики справляются? ВИДЕО
31.01.2023, 16:340 КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района 31.01.2023, 16:320 Великолучанам запретят выходить на лёд реки Ловати с 1 февраля 31.01.2023, 16:272 Содержание дорог объективно становится лучше – псковский депутат 31.01.2023, 16:160 Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР
31.01.2023, 16:140 Рост оборота общепита отметили в Псковской области 31.01.2023, 16:080 «Беседка»: О тонкостях кадровой работы в уголовно-исполнительной системе. ВИДЕО 31.01.2023, 16:060 Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Амосово 31.01.2023, 15:590 Возможности благоустройства Пскова обсудил Александр Братчиков с депутатами гордумы
31.01.2023, 15:440 Александр Грацкий развеял миф о повреждении асфальта пескосоляной смесью 31.01.2023, 15:390 Вывоз старинных монет пресекли таможенники на границе в Псковской области 31.01.2023, 15:330 «Беседка»: Владимир Кузь о зимнем содержании дорог в Псковской области. ВИДЕО 31.01.2023, 15:331 Названа основная причина дорожных аварий в Псковской области
31.01.2023, 15:291 700 тысяч рублей отдали пенсионеры мошенникам в Псковской области 31.01.2023, 15:270 Псковичи разобрали все билеты на спектакль «Пиковая дама» 31.01.2023, 15:220 Нюансы подбора кадров перечислили в псковском УФСИН 31.01.2023, 15:120 Небольшие осадки прогнозируют в Псковской области 1 февраля
31.01.2023, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дорожной обстановке в Псковской области в 2022 году 31.01.2023, 14:590 Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернули домой 31.01.2023, 14:500 Ситуацию с разрушающимся зданием XVII века в Пскове изучает суд 31.01.2023, 14:470 Семь фактов о продукции завода «Титан-Полимер». Инфографика
31.01.2023, 14:410 О ручной уборке снега в Пскове рассказал директор «СитиИнвестГрупп» 31.01.2023, 14:300 Заместителем главы МЧС назначен Антон Герасимов 31.01.2023, 14:220 Фотофакт: На скульптуре «Мать и дитя» в Пскове появилась одежда из снега 31.01.2023, 14:190 Пешеходы чаще пишут жалобы по поводу уборки улиц – Павел Кипрушев
31.01.2023, 14:072 Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности 31.01.2023, 13:570 МТС вошла в ТОП-10 лучших работодателей России по версии HeadHunter 31.01.2023, 13:552 Новое отделение поликлиники хотят открыть на Завеличье в 2023 году 31.01.2023, 13:500 Россия и Белоруссия создадут совместные центры боевой подготовки военных
31.01.2023, 13:481 Порядок уборки улиц Пскова разъяснил Александр Грацкий 31.01.2023, 13:330 Рейтингомер: новые лица и старые проблемы. ВИДЕО 31.01.2023, 13:320 Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт 31.01.2023, 13:252 Завершить реставрацию колокольни Свято-Троицкого собора в Пскове планируют в 2023 году
31.01.2023, 13:161 Дорожная обстановка в Псковской области в 2022 году станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 31.01.2023, 13:110 Псковские учителя исследовали Варлаамовский угол 31.01.2023, 13:077 Глобальных проблем на отремонтированных дорогах нет – Владимир Кузь 31.01.2023, 13:060 Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области
31.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: зимняя уборка города – коммунальщики справляются? 31.01.2023, 13:000 Выставка живописи московской художницы откроется в Пскове вечером 31 января 31.01.2023, 12:540 Новый видеопроект представил Государственный архив Псковской области 31.01.2023, 12:510 Губернатор поздравил жителей Куньинского района с 81-й годовщиной освобождения от фашистов
31.01.2023, 12:450 «Михайловское» экспонирует в сети одну из своих «псковских» коллекций 31.01.2023, 12:433 Владимир Кузь: Ольгинский мост нуждается в капитальном ремонте 31.01.2023, 12:410 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о тонкостях кадровой работы в УИС 31.01.2023, 12:282 Пскович зашел в магазин за сигаретами и избил мужчину в очереди
31.01.2023, 12:210 Экспедиция с участием художников из 16 стран начала работу в Псковской области 31.01.2023, 12:140 Охотники застрелили двух волков в Дедовичском районе 31.01.2023, 12:071 Женихов и невест в Пскове научили рассчитывать алкоголь на гостей свадьбы 31.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о зимнем содержании дорог в Псковской области
31.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 января 31.01.2023, 11:581 Движение по двум полосам на улице Коммунальной закроют в Пскове 31.01.2023, 11:490 Стадо косуль заметили в Бежаницком районе. ВИДЕО 31.01.2023, 11:362 Культ равнодушия
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru