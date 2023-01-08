В России и мире

Рекордно низкого показателя младенческой смертности удалось достичь в России

В России удалось достичь рекордно низкого показателя младенческой смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что по итогам 11 месяцев 2022 года показатель составил 4,3, что является историческим минимумом. Мурашко отметил, что тенденция к снижению младенческой смертности наблюдается в России не первый год. При этом ни пандемия, ни пришедшие ей на смену новые вызовы не смогли переломить ситуацию, пишет RuNews24.

Министр добавил, что на показатель в первую очередь влияет число родов в стране.