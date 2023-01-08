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Объёмы специализированной высокотехнологичной медпомощи детям выросли в России

Объёмы специализированной высокотехнологичной медицинской помощи детям в России выросли более, чем в 2,2 раза с 2012 года, сообщили в Минздраве РФ.

В прошлом году сделали более 153,7 тысяч высокотехнологичных операций детям. По информации Минздрава, на 62% увеличились объёмы лучевой терапии в прошлом году в сравнении с данными предыдущего. Количество трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга стало больше на 24%, пишет RuNews24.

В ведомстве уточнили, что растут объёмы протонной лучевой терапии, противоопухолевой лекарственной терапии. Это говорит о том, что доступность высокотехнологичной медпомощи детям выросла.