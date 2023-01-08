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Яркую комету могут разглядеть жители Северо-Запада России

Прямо сейчас рядом с Землей проходит комета C/2022 E3 (ZTF). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Фото: Александр Смирнов / Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

Увидеть комету можно с 1 на 2 февраля, когда она максимально сблизится с планетой.

«Только представьте, эта комета подходит к Солнцу и Земле всего один раз в 50 тысяч лет! Лучше всех разглядеть ее смогут жители Северо-Запада — комета пройдет у созвездия Большой Медведицы», - говорится в сообщении.