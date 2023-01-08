Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Для здоровья трудящихся
за присоединение Псковского района
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Господин Рейтингомер
Политические итоги-2022
100 псковских миллионеров
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Догазификация курс на ускорение
Газ в быту
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё В России и мире 08.01.2023 11:000 Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми 02.02.2023 10:100 На сколько подорожает мобильная связь в 2023 году, рассказал эксперт 02.02.2023 07:430 Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн уходит со сцены 01.02.2023 20:200 Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера 01.02.2023 16:462 Гражданку США арестовали и оштрафовали за прогулку с теленком на Красной площади 01.02.2023 13:430 Гулявшего на Красной площади теленка направили в центр реабилитации
 
 
 
Самое популярное 29.01.2023 22:520 Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих 28.01.2023 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 26.01.2023 09:460 Врачи борются за жизнь упавшего с 14-го этажа псковича 31.01.2023 18:560 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в феврале 30.01.2023 14:337 Двое рыбаков провалились в полынью в Псковском районе, один из них погиб
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

На сколько подорожает мобильная связь в 2023 году, рассказал эксперт

02.02.2023 10:10|ПсковКомментариев: 0

Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года вряд ли превысит 10%, поскольку они находятся под контролем ФАС и Минцифры. Такое мнение высказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По его словам, причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, которая затронула все расходные статьи бюджета операторов. Цены на все виды товаров и услуг, включая электричество, также выросли за прошлый год, кроме того, усложнилась и ситуация с кадрами, пишет РИА Новости. Именно поэтому операторы и были вынуждены поднимать цены, считает эксперт.

«Как правило, рост тарифов находится под надзором ФАС, поэтому рост выше инфляционных ожиданий может столкнуться с противодействием этого ведомства и Минцифры. Таким образом, средний рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше», - отметил Сиволобов, говоря о ситуации, которая может сложиться к концу 2023 года.

Отвечая на вопрос, связан ли рост цен на тарифы мобильной связи с ростом затрат на телекоммуникационное оборудование, он подчеркнул, что «оборудование - это лишь одна из статей расходов». «Конечно, стоимость техники, запасных частей и расходных материалов увеличилась. Однако также наблюдается процесс сокращения масштаба строительства и умощнения сетей, поэтому это не единственный или ведущий фактор», - отметил Сиволобов.

В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

Теги: #мобильная связь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли присоединение части Псковского района к областному центру?
В опросе приняло участие 128 человек
02.02.2023, 11:080 Волейбольная площадка появится в псковской Черёхе 02.02.2023, 11:020 Новую волну снегопадов в Европейской России объяснили синоптики 02.02.2023, 10:540 Водитель BMW врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове 02.02.2023, 10:450 «Беседка»: О нацпроектах и модернизации первичного звена псковского здравоохранения
02.02.2023, 10:360 Фейк о закрытии отделения гинекологии в опочецкой больнице опровергли в облздраве 02.02.2023, 10:340 Псковичей приглашают на показ фильма о Сталинградской битве 02.02.2023, 10:280 Акционное, японское, «бэушное»: как псковичи научились экономить за кризисный год 02.02.2023, 10:220 Мошенники обогатились за счёт псковичей ещё на полтора миллиона рублей
02.02.2023, 10:150 Пять печей установили в храме Входа Господня в Иерусалим в плюсском Посолодино 02.02.2023, 10:100 На сколько подорожает мобильная связь в 2023 году, рассказал эксперт 02.02.2023, 09:590 «Погода не даёт заскучать»: последствия осадков продолжают устранять на улицах Пскова 02.02.2023, 09:500 Митрополит Тихон принял участие в литургии в 14-ую годовщину интронизации патриарха
02.02.2023, 09:400 День водно-болотных угодий отмечают во всем мире 02.02.2023, 09:330 Не менее трех автомобилей столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 02.02.2023, 09:270 Поисковому отряду не удалось найти потерявшегося мужчину в Невельском районе 02.02.2023, 09:150 Избивший до смерти собутыльника мужчина предстанет перед судом в Палкинском районе
02.02.2023, 09:010 Жилой дом спасли от возгорания в Себежском районе 02.02.2023, 08:430 В России предложили внести ВИЧ-диссидентские организации в перечень экстремистских 02.02.2023, 08:270 Врачи России и Белоруссии разработают новые методы лечения детей с ДЦП 02.02.2023, 08:130 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечают 2 февраля
02.02.2023, 08:000 Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов ритейла 02.02.2023, 07:430 Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн уходит со сцены 02.02.2023, 07:200 В звоннице Псково-Печерского монастыря реставраторы обнаружили неизвестные пространства 02.02.2023, 07:011 В России выросло число преступлений против детей
01.02.2023, 22:000 Жителей Псковской области приглашают покорить «Высоту 102.0» 01.02.2023, 21:400 От каких продуктов стоит отказаться при высоком холестерине, объяснили эксперты 01.02.2023, 21:300 В России снизился спрос на машиноместа для автомобилей 01.02.2023, 21:200 Время приёма документов изменилось на участках мировых судей в Пскове
01.02.2023, 21:100 О ходе реализации инвестпроекта в Куньинском районе рассказал Олег Лебедев 01.02.2023, 21:000 Псковичей приглашают на мастер-класс по росписи эко-сумок 01.02.2023, 20:490 Календарь с портретами Гейченко готовит «Михайловское» к 120-летию хранителя 01.02.2023, 20:410 Целеустремленные люди реже страдают от алкоголизма, выяснили нейробиологи
01.02.2023, 20:400 Помощь многодетным семьям в борьбе с борщевиком Сосновского организована в Псковской области 01.02.2023, 20:353 Гарантийный ремонт дорог в Пскове проведут до 1 мая 01.02.2023, 20:200 Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера 01.02.2023, 20:000 Как поменять собственника в квитанции на оплату взноса на капремонт, рассказали псковичам
01.02.2023, 19:500 Псковских студентов и начинающих специалистов приглашают на олимпиаду «IT-Планета 2023» 01.02.2023, 19:400 Около 4 км побережья Чудского озера расчистят по нацпроекту 01.02.2023, 19:204 Псковичей приглашают на службу в полицию 01.02.2023, 19:200 Произведения Баха прозвучат в псковском католическом храме
01.02.2023, 19:001 Семью псковичей разыскивает племянница из Киргизии 01.02.2023, 18:430 Ежедневные выплаты зарплаты предлагают в 1% вакансий в Псковской области – аналитики 01.02.2023, 18:291 Псковичам напомнили о возможности сдать отходы на переработку 01.02.2023, 18:150 Снимок цесаревича Алексея продемонстрировали псковские архивисты
01.02.2023, 18:082 Маргинальные сиськи 01.02.2023, 18:002 Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше – эксперты 01.02.2023, 17:520 Производство яиц и молока выросло в Псковской области в 2022 году 01.02.2023, 17:452 Фальсифицированное сливочное масло выявили в соцучреждениях Пскова
01.02.2023, 17:360 В течение года псковский приют «Лесопилка» сможет принимать только привитых собак 01.02.2023, 17:290 ПЛН-ТВ: Открытие выставки «Как прекрасен этот мир» в Пскове 01.02.2023, 17:271 О возможном вреде безалкогольного пива рассказал нарколог 01.02.2023, 17:250 Купюру с датой рождения продают в Пскове за 1,5 тыс рублей
01.02.2023, 17:210 Десерты Cake to go продемонстрировали в Псковском колледже профессиональных технологий 01.02.2023, 17:201 Туристам в Дубае доступно в три раза больше Интернета от Tele2 01.02.2023, 17:163 ВЦИОМ: Почти 70% волгоградцев не поддерживают переименование города в Сталинград 01.02.2023, 17:143 Много коммунального шума из ничего
01.02.2023, 17:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 февраля 01.02.2023, 17:000 Небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируют в Псковской области 2 февраля 01.02.2023, 16:560 Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 01.02.2023, 16:510 Зарплата IT-специалистов будет снижаться, заявил эксперт
01.02.2023, 16:462 Гражданку США арестовали и оштрафовали за прогулку с теленком на Красной площади 01.02.2023, 16:440 Псковичей приглашают на цикл мероприятий в рамках акции «Влюбленные в искусство» 01.02.2023, 16:435 Чистая арифметика: в чём причина больших счетов за отопление и можно ли их уменьшить? 01.02.2023, 16:330 Голодную лису заметили в Пушкинских Горах
01.02.2023, 16:290 Студенты псковского филиала Академии ФСИН будут обучаться в других вузах из-за реорганизации образовательной организации 01.02.2023, 16:241 Пскович украл спиртное и разбил бутылки, пока убегал от охраны в магазине 01.02.2023, 16:200 О вреде одноразовых бумажных стаканчиков рассказали псковичам 01.02.2023, 16:160 Пятисотрублевую купюру с признаками подделки обнаружили в Великих Луках
01.02.2023, 16:141 Более 80% объектов законтрактовали по дорожному нацпроекту в Псковской области 01.02.2023, 16:121 Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня 01.02.2023, 16:110 Свыше двух миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 01.02.2023, 16:050 Псковичи демонстрируют в Сети свои конструкции для вяления рыбы. ФОТО
01.02.2023, 16:030 В России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах 01.02.2023, 15:580 Акция на сливочное масло в псковских магазинах «Деревня Соловьи» продлится до 5 февраля 01.02.2023, 15:560 Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 01.02.2023, 15:550 Пять случаев пневмонии выявили у заражённых COVID-19 в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru