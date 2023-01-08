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Росавиация запросила у авиакомпаний информацию о готовности летать в Африку

Росавиация запросила у российских авиакомпаний информацию о том, готовы ли они организовать рейсы в ряд стран Африки и Непал, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.

На данный момент маршрутная сеть российских авиакомпаний ограничена из-за санкций.

Газета «Коммерсантъ» в четверг сообщила, что в январе Росавиация направила перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал. По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея обсуждалась в том числе на совещании с авиакомпаниями, но конкретных инициатив пока не поступало.