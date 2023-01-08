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Скончался знаменитый французский модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни сегодня, 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание WWD.

Пако Рабан – французский модельер, основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne, революционер в мире моды 1960-х годов. Написал пять книг о своём творчестве; также известен своими убеждениями по поводу реинкарнаций.

Он родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Стал известен по всему миру в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.

Его наряды носили звезды кино. Среди них Одри Хепберн и Джейн Фонда.