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Порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения утвердили в России

Работа над формированием реестра земель сельскохозяйственного назначения продолжается в России продолжается. Порядок ведения этого государственного информационного ресурса утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Реестр будет содержать полный объём достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, о расположенных там участках и зданиях.

«Этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия. Предоставлять сведения для внесения в реестр будут организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти. Реестр в том числе будет регулярно пополняться информацией в ходе мониторинга земель сельхозназначения», - говорится в сообщении.

Собственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смогут получать сведения о своих участках из реестра бесплатно – через портал Госуслуг.

Функционирование реестра также будет способствовать реализации утверждённой правительством по поручению президента госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса до 2030 года. Она предполагает вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 млн га.