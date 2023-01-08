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Титул «Миссис Вселенная» впервые получила участница из России

Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная - 2022». В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Фото: vk.com/mrsudmurtia

«Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии», - приводит сообщение ТАСС.

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала «Второй вице-миссис Россия - Вселенная», что дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», - привели организаторы слова Максимовой.