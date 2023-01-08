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Путин подписал закон о сборе геномной информации всех подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, собирать пробы ДНК (геномная информация - биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) предполагается у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. При этом были отклонены поправки депутата ГД от КПРФ Алексея Куринного, в которых предлагалось сократить круг лиц, у которых собирают информацию, до подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.