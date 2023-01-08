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Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

Знаменитый культурист и киноактёр Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе, пишет TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, актер ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка. Актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины, сообщает РИА Новости.

Женщину доставили в больницу. Как пишет TMZ, она получила незначительные травмы. Издание утверждает, что нет никаких подозрений на то, что она употребляла алкоголь или наркотические вещества.

Журналисты ссылаются на свои источники в правоохранительных органах и заявляют, что Арнольд Шварценеггер в столкновении не виноват и вряд ли мог бы его избежать.

После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт, сообщает TMZ.