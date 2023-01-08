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Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве с отёком лёгких

Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве с отёком лёгких.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, 67-летний телеведущий находится в тяжёлом состоянии.

Сванидзе доставили в инфекционную больницу. Врачи обнаружили у журналиста отёк лёгких. Для консультации медики пригласили врача-кардиолога.

Напомним, Николай Сванидзе — российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио. Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Член бюро Союза журналистов Москвы. Член Общественной палаты Российской Федерации.