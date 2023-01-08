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Сына зарезанных пенсионеров в Москве подозревают в убийстве родителей

Задержан сын пенсионеров, найденных убитыми утром 6 февраля в квартире на Ленинском проспекте в Москве.

По данным следствия, 50-летний Алексей Коновалов расправился с родителями, а после попытался скрыть преступление. Мужчина сообщил полицейским, что обнаружил тела, когда приехал навестить родственников, уточняет Telegram-канал 112.

В ходе допроса Коновалов признал вину и рассказал, что мотивом явились длительные разногласия. Сейчас с задержанным работают следователи. Известно, что Коновалов работал в Совете Федерации.